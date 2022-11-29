İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Muğla’nın Datça ilçesinde trafik bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde 85 öğretmene trafik güvenliği eğitimi verildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde trafik bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde 85 öğretmene trafik güvenliği eğitimi verildi.



Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro personelleri tarafından verilen trafik güvenliği eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan öğretmenlere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seminerde 85 öğretmene trafik kuralları ve trafik güvenliği konularında bilgiler verildi.



Vatandaşlarda trafik bilincinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen eğitimlere aralıksız devam edileceği öğrenildi.

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