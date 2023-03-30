Muğla'da okul sporları bilek güreşi müsabakaları başladı

Okul sporları bilek güreşi genç B erkekler ve kızlar grup müsabakaları 350 sporcu ile Muğla'da başladı.

10 ilin katıldığı bilek güreşleri Muğla Atatürk Spor Kompleksinde 2 gün boyunca düzenlenecek. Afyon, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Muğla, Manisa ve Uşak illerinden sporcular bilek güreşinde yarışacak. 2 gün boyunca devam edecek olan bilek güreşleri yarın akşam sona erecek.

Muğla il okul sporları beden eğitimi öğretmeni Fuat Bozdemir yaptığı açıklamada, "Muğla'da 30-31 Mart 2023 tarihleri arasında genç B erkekler ve kızlar bilek güreşi grup 1'inciliği müsabakası yapılacak. 10 ilimiz var toplam sporcu sayısı 350' ye yakın. Bugün başlayacak yarın saat altı, altı buçuk gibi sona erecek müsabakalara katılan bütün sporcularımıza şimdiden başarılar dilerim. Yarışmaya Afyon, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Muğla, Manisa ve Uşak illerinden katılım sağlanıyor” dedi.