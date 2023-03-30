Muğla'da okullarda yağmur suyu hasadı yapılıyor

Muğla'da çevre dostu okullarda yağmur suyunu depolamak için okul bahçelerinde yağmur suyu toplama alanları oluşturuldu. Oluşturulan yağmur suları okul bahçelerinde çiçek ve tarımsal sulama için kullanılıyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen Mavi Yeşil Okullar Projesi çevre dostu okullarda uygulanmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde belirlenen 13 pilot okulda, yağmur suyu hasadı için okul bahçelerinde yağmur suyu toplama alanları oluşturuldu. Yağmur suları için kurulan sistemlerde çatılardan süzülerek depolarda biriktirilen sular yağış olmayan aylarda okul bahçelerinde çiçek ve tarımsal sulama için kullanılıyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay yaptığı açıklamada, “Son yıllarda daha da büyük bir sorun olarak karşımıza çıkan kuraklık ve içme suyu rezervlerinin azalması, yağmur sularının bir damlasının bile boşa gitmemesinin ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. Bu çerçevede Muğla'nın 13 ilçesinde belirlediğimiz çevre dostu okullarımızda yağmur suyu biriktirme alanları oluşturduk. Bu depolarda biriktirilen yağmur suları okul bahçelerinin sulanmasında ve mini tarım uygulamalarında kullanılacak. Proje ile yağmur suyunun verimli kullanımı, içme suyu tasarrufunun sağlanması ve temiz su rezervlerindeki kayıpların azaltılması ve öğrencilerimizde küçük yaşlardan itibaren su bilincini kazanmalarını sağlamayı bekliyoruz. Aynı zamanda yapılan bu uygulama ile okullarımızın su faturası giderleri azalacak ve ekonomiden tasarruf sağlanacak” dedi.