Muğla'da okulların basketbol potalarını meslek lisesi öğrencileri üretiyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesinde yer alan il genelindeki 22 ilkokul için basketbol potası ve pinpon masası üretiyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda yapılan fiziki iyileştirmelerinin yanında, alt yapı ve donatımları da yenilenmeye devam ediyor. Temel Eğitimde 10 bin okul projesinde ilk ve ortaokullarda yeni spor alanları oluşturuluyor. Tenis masaları ve basketbol potaları yenileniyor. Tüm bu çalışmalar ise meslek liselerinin marifetleriyle yapılıyor. Okulların boya, tadilat işlerinin meslek liselerinin yerli imkânlarıyla tamamlandığı Muğla'da meslek liseleri adeta bir fabrika gibi çalışarak donatım malzemesi ihtiyacı olan okullara destek sağlıyor. Atölyelerde öğretmenlerinin gözetiminde çalışan meslek liseli öğrenciler, bir yandan derslerde öğrendikleri teorik bilgileri atölyelerde pratiğe dökerek tecrübe kazanırken diğer yandan da kendilerine maddi kazanç sağlıyor.

Fethiye Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, il genelinde okullar için basketbol potası ve pinpon masası üretimi gerçekleştiriyor. Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi çerçevesinde 22 ilkokul için kolları sıvayan Fethiye Mustafa Kemal MTAL öğretmen ve öğrencileri ihtiyacı olan okullara ürettikleri malzemelerle destek veriyor.

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay “Meslek liselerimiz yine iş başında. Mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye çerçevesinde, meslek liselerimizde üretim kapasitesini artırmaya devam ediyoruz. Meslek liseli öğrencilerimiz bir taraftan uygulama becerilerini artırırken diğer taraftan da gelir elde ediyorlar. Okullarımızı milli ve yerel imkânlarla donatıyor, ekonomiye ve istihdama katma değer sağlıyoruz. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimi kutluyorum” dedi.