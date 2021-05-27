Muğla'da okuma-yazma oranı yüzde 98,72

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun, Muğla'da okuma yazma oranının yüzde 98,72 olduğunu açıkladı.

2020 yılında Muğla'da 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98,72 olarak gerçekleşti. Bu değerle Muğla, Türkiye'de okur-yazar oranının en yüksek olduğu 6'ncı il oldu. Türkiye genelinde okur-yazar oranının en yüksek olduğu il yüzde 99,07 ile Antalya

Türkiye genelinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 97,42 olarak gerçekleşti. Muğla ilinde kadınların yüzde 97,78'i, erkeklerin ise yüzde 99,62'si okuma yazma biliyor.

Okuma yazma bilenler cinsiyete göre incelendiğinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde yer alan kadınların yüzde 97,78'inin, erkeklerin ise yüzde 99,62'sinin okuma yazma bildiği görüldü.

Muğla'da en çok lise ve dengi meslek okulu mezunu var

Muğla ilinde 15 yaş ve üzeri nüfus bitirilen eğitim düzeyine göre incelendiğinde ilk sırayı yüzde 25,61 (205 bin 707 kişi) ile lise ve dengi meslek okulu mezunları alırken, lise ve dengi meslek okulu mezunlarını yüzde 23,33 (187 bin 381 kişi) ile ilkokul mezunları takip ettti. Ardından gelen yüksekokul ve fakülte mezunlarının oranı yüzde 19,90 (159 bin 805 kişi), ortaokul veya dengi meslek ortaokulu mezunlarının oranı yüzde 16,52 (132 bin 658 kişi), ilköğretim mezunlarının oranı yüzde 7,72 (62 bin 025 kişi), yüksek lisans mezunlarının oranı yüzde 1,72 (13 bin 851 kişi), doktora mezunlarının oranı ise yüzde 0,35 (2 bin 824 kişi) olarak gerçekleşti.