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Muğla'da ölen kimsesiz İngiliz'in cenazesini belediye ekipleri kaldırdı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ölen ve kimsesi olmadığı belirlenen İngiliz uyruklu kişi, belediye ekiplerince toprağa verildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ölen ve kimsesi olmadığı belirlenen İngiliz uyruklu kişi, belediye ekiplerince toprağa verildi.



David Leon Godwin'den (69) uzun süre haber alamayan ev sahibi yedek anahtarıyla eve girdi. Ev sahibinin Godwin'i hareketsiz görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Godwin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kimsesi olmadığı tespit edilen Godwin'in cenazesi, Seydikemer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince Seydiler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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