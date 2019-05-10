Muğla'da 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' konulu konferans

Muğla'da 4-10 Mayıs Tarafik Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezinde liseli öğrencilere yönelik 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' konulu konferans düzenlendi.

Konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürü Raşit Tosun, Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Osman Durmuşbaş, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde trafik teknikeri Tahsin Nazik, öğretmenler ve liseli öğrenciler katıldı. Konferansta açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Türkiye'deki kaza istatistiklerini paylaştığı konuşmasında, "Ülkemizde 1 yılda tüm Muğla nüfusundan fazla insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. İçinizde de bu acıyı yaşamış birçok kişi vardır. Bu konuda hepimiz bilinçli olmalıyız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bakın bu hafta aynı zamanda engelliler haftası. Tarafik kazaları sonrası çok sayıda vatandaşımız engelli bir birey olarak hayatlarına devam etmek zorunda kalıyor. Sizler bu konuda bilinçlenerek çevrenize de örnek olmalısınız" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Raşit Tosun, Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Osman Durmuşbaş ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde trafik teknikeri Tahsin Nazik tarafından slaytlar eşliğinde bilgilendirme yapıldı.