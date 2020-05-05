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Muğla'da online satranç turnuvası

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada kalan vatandaşların düşünülerek düzenlenen online satranç turnuvalarına toplam 1700 sporcu katıldı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından birincisi 4 Nisan'da yapılan Online Lichess Satranç Turnuvasında 215, 19 Nisan'da yapılan 2. Online Lichess Satranç Turnuvasında 626, 3 Mayıs'ta yapılan 3. Online Lichess Satranç Turnuvası'nda ise 859 sporcu mücadele etti.


Aralarında farklı ülkelerden katılımcıların bulunduğu ve Youtube üzerinden maçların canlı yayında yorumlandığı Muğla Büyükşehir Belediyesi 3. Online Lichess Satranç Turnuvası'nda 4 bin 486 maç oynanırken, sporcular 294 bin 301 hamle yaparak turnuvayı tamamladı.


İlk 15 dereceye ödüllü olan ve çok güçlü sporcuların katıldığı turnuvada çok kaliteli, öğretici maçlar yapıldı.

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