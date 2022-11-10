Muğla'da organ bağışı için stant kuruldu

Menteşe Devlet Hastanesi'nde “3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası” çerçvesinde, vatandaşlara organ bağışına teşvik edilmesi amacıyla stant kuruldu.

Menteşe Devlet Hastanesi'nde muayeneye gelen vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtılıp, organ bağışının önemi hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılarak vatandaşların ve hastane çalışanlarının organ bağışı için başvuruları alındı.

Organ Bağışında bulunan Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı; “Çok sayıda insan organ nakli için sırada bekliyor. Bir gün bu sırada bizler de olabiliriz. Organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığı ve organ bağışı sayısının yetersiz kalması sonucu her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiği ülkemizde, organ bağışı bekleyen hastalara umut olunması adına vatandaşlarımızı organ bağışına davet ediyorum” dedi.

Etkinliğe Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı ve hastane yönetimi katıldı.