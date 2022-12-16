Muğla'da organ bağışına dikkat çekildi

Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü birimi tarafından poliklinik giriş alanında kurulan stantta; hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına organ bağışının önemini anlatmak, organ bağış bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla broşür ve afişlerle bilgilendirme yapıldı. Organ bağışı yapmak isteyen gönüllülerin talepleri stantta görev yapan Organ Bağış Birimi'nde görevli hemşire Neşe Terzioğlu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği üyeleri tarafından organ bağış form doldurularak kabul edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ve hastane yönetim ekibi tarafından stantta bilgilendirme yapıldı. Başhekim, Doç. Dr. Turhan Togan, "Ülkemizde 25 binin üzerinde kişinin organ nakli için beklediğini ifade ederek organ bağışının süreli günlerde değil yılın her günü önemli olduğunu belirterek kurum olarak organ nakil merkezimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem hekimlerimiz hem de sağlık çalışanlarımız ellerinden gelenin fazlasıyla yapılmaktadır. Organ yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen hastalarımızın da geleceğe umutla bakabilmeleri için herkesi bağış konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bağışlanan her organ yeni bir yaşamdır" dedi.

Başhekim Togan, ”18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir. Bağış yapmak isteyen kişiler bunu tüm devlet hastaneleri, özel hastaneler ve sağlık merkezlerinde bağış formu doldurarak gerçekleştirilebilir ve 'organ bağış kartı' alabilirler. Ancak beyin ölümü gerçekleşen kişinin üstünden organ bağışçısı kartı çıksa bile, hemen kişinin organları alınmıyor. Çünkü organ bağışı için aynı zamanda ailenin yazılı onay vermesi şarttır. Dolayısıyla organ bağışını önceden yapmak, bir anlamda hayatını kaybeden kişinin vasiyeti anlamına gelir. Tüm bu bilgilerin ışığında stantta görev alan Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü birimindeki çalışma arkadaşlarımıza ve tıbbiyeli genç meslektaşlarımıza, organ bağış bilincinin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın oluşturulması için yapmış oldukları bilgilendirme çalışması için teşekkür ederiz” diye konuştu.