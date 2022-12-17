Muğla'da 'Organik Zeytinyağının Öyküsü' projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleri ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Organik Zeytinyağının Öyküsü' projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Tören, proje koordinatörlüğünü yapan İl Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Sema Köseoğlu'nun sunumu ile başladı. Ardından üreticiler adına Noyan Kalkan bir konuşma yaptı. Doktor bir annenin ziraat eğitimi almasıyla başlayan organik zeytinyağı üretim serüvenini anlatan Kalkan, bu ilginin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek, “Üretmekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Ardından Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Başkanı Murat Karaahmet projenin tanıtımının kooperatif binasında yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karaahmet, organik üretim ve işlemenin cesaret istediğini vurgulayarak, işlerini severek yaptıklarını anlattı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak konuşmasında, Muğla'da organik tarım ve üretim verilerini paylaştı. 2021 Organik Tarım Veri Sistemi verilerine göre Muğla'da bin 206 üreticinin toplam 81 bin 924 dekar alanda 106 farklı organik ürünle üretim yaptığını söyleyen Saylak, kentin bu alandaki en büyük eksiğinin 'organik pazar' olduğunu kaydetti. Ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi gibi üretim sonrası faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için üreticinin pazarlama konusunda bilinçlenmesi ve tüketicinin ise organik ürünü tanıyabilmesi gerektiğini kaydeden Barış Saylak, “Gerçekten kontrol süreçleri ile büyük emek, bilgi ve bilinç isteyen bu üretim sisteminde ürünün konvansiyonel ürünlere karışmaması, kendi Pazar ağı içinde satılması gereklidir. Asıl desteğin bu konular üzerinden yapılması gerekliliğinin farkındayız. Bugün burada sonuçlanan ve tanıtımı yapılacak olan 'Organik Zeytinyağının Öyküsü' adlı proje ile tam da bu amaçlanmıştır” diye konuştu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “İlimizin 1 milyon dekar alanda 17 milyon ağaç varlığı bulunuyor. Yaklaşık olarak 183 bin ton ürün elde ediliyor, bunun da 17 bin 800 tonu organik üretimden geliyor. Sadece Milas ilçemizde 2021 yılı Organik Tarım Veri Sistemi verilerine göre 999 üretici 47 bin 649 dekar alanda yaklaşık 3 bin 800 ton zeytinyağı üretmektedir. 2022 yılında rekolte tahmin çalışmalarına göre bölgemizde 392 bin ton zeytin üretiminden 62 bin ton yağ elde edilmesini öngörüyoruz. 2021 yılında ağaç başına 15kg olan verimi bu yıl 20 kg bekliyoruz. Bunda yapılan çalışmaların etkisi büyük" diye konuştu.

Muğla il genelinde; Milas, Yatağan, Menteşe ve Bodrum ilçelerinde 54 üreticiye ait 455 dekar alanda zeytin veriminin arttırılması için proje yürüttüklerini hatırlatan Saylak, “Ayrıca yangınlardan zarar gören alanlarda zeytinciliğin geliştirilmesi ve yaralarımızın sarılması için 2021 yılında yaklaşık 70 bin 000 adet zeytin fidanı dağıttık. 2022 yılında; Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ortaklığında, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü uzmanları ve İl ve ilçe Tarım Müdürlüğü konu uzmanı personeli, ilimiz Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, ülkemizde sektörde söz sahibi akademisyenler, ilimizde zeytincilik konusunda önder üreticilerin katılımıyla düzenlenen zeytincilik çalıştayında çıkan sonuçlar sektörle paylaşılmıştır. Bunun yanında Zeytinin Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu Projede 3 yıldır kaliteli zeytinyağı yarışması düzenliyoruz. Bu yıl dördüncüsünü yapacağımız yarışmayı zeytinyağı ile yapılan yemeklerin yapıldığı bir gastronomi şovuna dönüştürmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Saylak, Muğla üreticilerini devletin sunduğu makine ve ekipman destekleri ile Ziraat Bankası desteklerinden faydalanmaya davet etti.

Plaket takdimi sonrası pasta kesimi ve organik zeytinyağı tadımı ile devam eden program projenin anlatıldığı serginin gezilmesi ile son buldu. Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi'nde gerçekleştirilen törene Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül, Milas İlçesi sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ile üreticilerin yanı sıra yazar Abbas Güçlü de katıldı.