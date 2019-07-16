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Muğla'da orman ekipleri yangından yangına koşuyor

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını kısa sürede kontrol altına alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Gündoğan’dan gelen eni ihbar üzerine Bodrum’a yöneldi.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını kısa sürede kontrol altına alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Gündoğan'dan gelen eni ihbar üzerine Bodrum'a yöneldi.


Edinilen bilgiye göre; Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Milas İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Bodrum'un Mumcular Gökpınar Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Saat 14.00 gibi başlayan yangın itfaiye ve orman birimlerince söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.


Bölgede çalışmalar devam ederken, Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesinde başlayan orman yangını ihbarını alan ekipler, bölgeye sevk edildi.

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