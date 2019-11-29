Muğla'da ‘Orman yangın' çalıştayı başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de bir yerel yönetimce ilk defa düzenlenen ‘Orman yangınları' çalıştayı başladı. İki gün sürecek çalıştay sonunda alınacak çıktılar başta Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara gönderilecek.

Çalıştayı düzenleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, amacın orman yangınlarını en aza indirmek, ilgili kurumlar arasındaki diyalog ve iletişimim güçlendirilmesi, yangın öncesi ve yangın sonrası alınacak tedbirler, yangın söndürmede gelinen nokta ve eksikler varsa bu eksikliklerin giderilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Muğla genelinin yüzde 68'inin ormanlarla çevrili olduğunu belirten Menteşe Belediye başkanı Bahattin Gümüş, “Bu ormanlardan geçimini sağlayan orman köylümüz var. Odun dışı ürünler dediğimiz özellikle Menteşe'de Çıntar dediğimiz mantar türü, bunun yanında adaçayı, kekik gibi ürünlerimiz var. Bu ürünlerden elde ettikleri gelir ile orman köylülerimiz geçimlerini sağlıyor. Ama son yıllarda orman köylümüzün ormanlardan uzaklaştığını görüyoruz. Bunun sebebi de ormanlık alanlara gelişigüzel verilen maden arama ruhsatlarıdır” dedi.

Çalıştay'ın açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, çalıştayın yapılmasındaki amacın, orman yangınlarının nedenleri, mücadele ile ilgili yeteri kadar etkin olunabiliyor mu, eksiklikler var mı, bu eksiklikler nasıl giderilir sorularının cevaplarını bulmak olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Orman yangınları ile ilgili bu tespitlerin bir yazıya dökülüp kamuoyuna, Bakanlığımızla, bütün aktörleri ile paylaşmak ve bununla ilgili de yapılması gerekenleri bir an önce yapmak gibi bir çıktı almak istiyoruz. Neden böyle bir Çalıştay yaptık? Her yangından sonra çeşitli spekülatif konuşmalar oluyor. Toplumu doğru bilgilendirme adına çok kirli bir ortam oluşuyor. Hiçbir kurumu suçlamak için burada değiliz. Durumu tespit edelim. Kişilerle söylenmeden, kurumlarla ilgili genel tarifi şöyle olsa daha iyi olur diyelim ve buradaki çıktılarla tedbirler alınabilsin. Yeni bir yol haritası ile Muğla'da ve Türkiye'de hangi konularda işbirliği yapılabilir ve bu mücadeleyi yürütmemiz gerekiyor onu tespit edelim. Ana amacımız bu. Muğla yüzde 68'i orman olan bir kent. Çok önemli bir rakam ve orman köylüsünün en fazla olduğu alanlardan birisi. Nüfusumuzun yüzde 23ü orman köyünde yaşıyor. Orman yangını olduğunda bütün Muğla ve Türkiye teyakkuza geçiyor. Çünkü Muğla sadece Muğlalıların değil. Yaz aylarında Türkiye'nin 80 ilinden gelen misafirlerimiz var. Orman Bölge Müdürlüğümüz çok önemli çalışmalar yapıyor. Beraberce biz onlara lojistik destek veriyoruz. Yangın neden meydana geliyor, bu geliş nedenlerini en aza nasıl indirebiliriz? Biz yangınlar çıkmadan önce neler yapabiliriz ki, yangın çıkma olasılığını en aza indirebilelim” dedi.

Geçen yıl kamuoyunda orman yangını söndürmede çeşitli tartışmaların yaşandığını, bunların başında uçak mı, helikopter mi tartışmalarının geldiğini hatırlatan Başkan Gürün, “Amacımız kimseyi suçlamak değil. Bunun üzerinden siyaset yapmak için değil, ama gerçeği ortaya koyup, o gerçek doğrultusunda mücadelemizi daha etkin ve kamuoyunun tamam ben bunlara güveniyorum demesi gerekir ki, şu anda bu konuda da bir güven bunalımı var” dedi.

Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, çocukluğunun Adana'da yargınlar içinde geçtiğini belirterek, “Böyle bir çalıştaya ihtiyaç vardı. Bu çalıştaylarda çıkacak sonuçlar ülkemiz ormanlarının daha az zarar görmesine vesile olacaktır” dedi.

Çalıştayda Türkiye Ormancılar Derneği İkinci Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı orman yangınlarının ekolojik hayata etkisi, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesinden Prof. Dr. Tuncay Neyişçi yerleşim yerlerinde ve tarımsal alanlarda olası bir orman yangınının sebepleri ve alınması gereken tedbirler, Doç. Dr. Ali Kavgacı Akdeniz tipi ekosistemlerinde yangın sonrası yapılması gerekenler, Prof. Dr. Mustafa Avcı ise Muğla'da kızılçam ormanlarında yangınların fauna ve çam balına etkileri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi orman yangınları ile etkin mücadele konusunda bilgi verdi.