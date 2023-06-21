Muğla'da orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde piknik ateşinden kaynakladığı iddia edilen orman yangını vatandaşların ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın Kıran Mahallesi Turnalı mevkii ile Sarnıç Mahallesine bağlı Akbük mevkii arasında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangının bir vatandaş tarafından piknik ateşi yakıldığı ve yakılan ateşin etrafa sıçraması üzerine meydana geldiği iddia edildi. Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.