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Muğla'da orman yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Yeşilyurt Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürse çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Yeşilyurt Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürse çalışmaları devam ediyor.


Yeşilyurt Mahallesi Aldıran mevkiinde çıkan orman yangınına havadan bir helikopter ve karadan arazöz ekipleri müdahale ediyor. Bölgeye yakın ekiplerin tamamı yangın bölgesine sevk edilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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