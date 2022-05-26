Muğla'da orman yangını tatbikatı

Muğla'da Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde geniş bir alanda orman yangını, tahliye, kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Muğla'da AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde büyük orman yangını tatbikatı karadan bin 720 personel, 307 araç ve iş makinesi, havadan 2 yangın söndürme ve 1 idari olmak üzere 3 helikopter, uçak ile 1 insansız hava aracının katılımıyla yapıldı. Tatbikata 20 kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler katıldı. Tatbikata İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Denizli ve Aydın illerinden de destek kuvvetleri olarak katılım sağlandı. 26 kilometrekarelik alandaki tatbikat yaklaşık 6 saat sürdü.