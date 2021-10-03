Muğla'da orman yangınları sonrası doğa küllerinden doğuyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 gün süren orman yangınlarının ardından bölge yeniden yeşillenmeye başladı.

Marmaris'te yangınların ardından kesim çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanlarda bazı bitkilerin yeşermesi ile birlikte ortaya çıkan siyah, kahverengi ve yeşil renkler tabiatın mücadelesini gösteriyor. Orman bitkilerinden özellikle kapari, hayıt ve okaliptüs ağaçlarının yeniden yeşillenmesi, Marmaris'in eşsiz doğasına katkıda bulunarak yangının üzüntüsünü bir nebze hafifletiyor.