İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muğla'da orman yangınları sonrası doğa küllerinden doğuyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 8 gün süren orman yangınlarının ardından bölge yeniden yeşillenmeye başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 gün süren orman yangınlarının ardından bölge yeniden yeşillenmeye başladı.


Marmaris'te yangınların ardından kesim çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanlarda bazı bitkilerin yeşermesi ile birlikte ortaya çıkan siyah, kahverengi ve yeşil renkler tabiatın mücadelesini gösteriyor. Orman bitkilerinden özellikle kapari, hayıt ve okaliptüs ağaçlarının yeniden yeşillenmesi, Marmaris'in eşsiz doğasına katkıda bulunarak yangının üzüntüsünü bir nebze hafifletiyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.