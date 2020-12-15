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Muğla'da ormancılara silah eğitimi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde kolluk görevi ve kolluk amiri faaliyetlerini yürüten personele silah eğitimi verildi.

Bölge Müdürlüğünde ve İşletme Müdürlüklerinde görevli Orman Muhafaza Memurları, Orman İşletme Şefleri, İşletme Müdür Yardımcıları ve İşletme Müdürleri ile Şube Müdürlerine eğitim verildi. Bölge Müdürlüğü merkezi ve tüm işletmelerde toplam 500 personel silah bakımı ve silah kullanımı eğitiminden geçirildi.


Muğla merkezdeki eğitimler Emniyet Müdürlüğünün Düzeyn mevkiinde bulunan atış poligonunda gerçekleştirildi. OZM ve Koruma Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan eğitimler Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde Eğitim Şubesince görevlendirilen uzman personel tarafından verildi. Atış Eğitmeni Komiser Yardımcısı Suat Eryılmaz, silah bakımı ve kullanımında dikkat edilmesi gerek konuları detaylı şekilde anlattı.


Eğitimin son aşamasında öğrenilen bilgiler uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitime katılan her personel hedefler 5'er atış gerçekleştirdi. Silah bakımı ve kullanımı konusunda yapılan eğitime katılan kadın ormancılar başarılı atışlar gerçekleştirdi.

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