İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da oturma bankları kaldırılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından büyükşehire bağlı İl genelindeki oturma bankları kaldırılıyor.


Ülke genelinde yayılmaya devam eden koronavirüse karşı belediyeler dezenfekte çalışmalarını ve vatandaşların evde kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bir çok tanıtım, duyurular ile vatandaşlara “Evde kal” çağrısında bulunurken, uyarıları dikkate almayan 65 yaş üstü vatandaşlar için il genelindeki banklar kaldırılmaya başlandı. Belediye ekipleri çalışmalara ilk olarak Menteşe İlçesi'nde bulunan banklarla başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.