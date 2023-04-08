İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muğla'da Polis Haftası etkinlikleri başladı

Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.


10 Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde ‘Polislik Meslek Tanıtımı ve Trafik Eğitimi' konularıyla ilgili Anaokuluna gerçekleştirilen ziyarette, trafik kuralları ilgili çizgi film gösterimi sunuldu. Animatör ‘Kanka Polis' eşliğinde başta yaya kuralları olmak üzere uygulamalı eğitim yapıldı.


Minik öğrencilere trafik kuralları ile ilgili trafik eğitimi tamamlandıktan sonra meslek tanıtımı yapılarak; öğrencilere şapka, mini kırtasiye seti, boyama kitabından oluşan hediye çantası verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.