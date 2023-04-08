Muğla'da Polis Haftası etkinlikleri başladı

Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

10 Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde ‘Polislik Meslek Tanıtımı ve Trafik Eğitimi' konularıyla ilgili Anaokuluna gerçekleştirilen ziyarette, trafik kuralları ilgili çizgi film gösterimi sunuldu. Animatör ‘Kanka Polis' eşliğinde başta yaya kuralları olmak üzere uygulamalı eğitim yapıldı.

Minik öğrencilere trafik kuralları ile ilgili trafik eğitimi tamamlandıktan sonra meslek tanıtımı yapılarak; öğrencilere şapka, mini kırtasiye seti, boyama kitabından oluşan hediye çantası verildi.