Muğla'da protokol bayramlaştı

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde düzenlenen program ile il protokolü bayramlaştı.

Menteşe Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda Vali Tavlı herkesin tek tek bayramını kutladı. Bayramlaşma programına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek, Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Süleyman Girgin, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programının ardından Vali Orhan Tavlı ve beraberindekiler, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek bayramlaştı.