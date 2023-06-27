Muğla'da protokol bayramlaştı

Menteşe Öğretmenevi'nde düzenlenen programda Muğla Valisi Orhan Tavlı, programa katılanlarla tek tek bayramlaştı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde Menteşe Merkez'de bulunan Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına prtokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Kamu kurumlarının müdürlerinin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasilerin de katıldığı bayramlaşma törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile bazı vatandaşlar katıldı.