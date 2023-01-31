Muğla'da psikolojik sorunları olan vatandaş evini ateşe verip kaçtı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişi evini yaktıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yangın Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi Yaraş yolu üzerinde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken yangının evde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişinin yaktıktan sonra olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

Ekipler yangın ile ilgili soruşturma başlatırken, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahsın arama çalışmaları devam etiği öğrenildi.