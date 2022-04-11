Muğla'da Ramazan ayı gıda denetimleri devam ediyor

Gıda denetimlerini arttıran ekipler üretim alanlarındaki işletmeleri tek tek denetledi. Öncelikli olarak en çok tüketilen ekmek, pide, tatlı ve süt ürünleri gibi gıdaların üretiminin ve satışının yapıldığı işletmelerde denetimler gerçekleştirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak denetimlere ilişkin açıklamasında, “Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tüm ilçelerimizde insan sağlığını korumaya yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gece gündüz toplumun gıda güvenliğini sağlamak amacıyla görevimizi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Ramazan ayı ile birlikte denetimlerimizi arttırdık. Gıda kontrol mekanizmasına katkı sunmak ve gıda güvenilirliğini sağlanmasında önemli unsurlardan biri olan Alo 174 Alo Gıda Hattı veya 0 501 174 01 74 whatsapp ihbar hattına şikayetlerini iletebilirler. Bu nedenle tüketicilerin ve vatandaşların konuya duyarlı olmalarını, ihbar mekanizmasını harekete geçirmelerini rica ediyorum. Bizlere bu konuda yardımcı olmaları Muğla'da gıda güvenliğini sağlamamızda önemli rol oynuyor. Kötü niyetli kişilerin sağlığımızla oynamasına izin veremeyiz. Bu konuda duyarlı olan ve destek olan herkese teşekkür ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.