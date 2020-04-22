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Muğla'da Ramazan pidesi 3 lira

Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, Ramazan pidesinin fiyatına yönelik açıklama yaptı.

Buna göre 300 gram sade ramazan pidesinin fiyatı 3 lira olarak belirlendi.


Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken yaptığı açıklamada, "Ramazan pidesinin 300 gramını 3 lira olarak belirledik. Korona virüsle mücadele sürecinde vatandaşlarımızın Ramazan ayını en kalbi duygularımla kutluyorum. İnşallah bayrama kadar bu virüsü defeder, iki bayram birden kutlarız. İçişleri Bakanlığımızın korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan ayı tedbirlerine yönelik yayınladığı genelgede yer alan Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili kurallara vatandaşımızın uymasını bekliyoruz" diyerek halkın bu süreçte sosyal mesafeye dikkat etmesini istedi.


Akarken ayrıca mal temini ve tedarikte bir sorun olmadığını, fırınlarda yeterli stok yapıldığını dile getirdi.

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