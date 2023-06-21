Muğla'da Roman vatandaşlara yeni strateji eylem plan toplantısı gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü sekreteryasında, paydaş kurumlar ve dernekler tarafından roman vatandaşlara yönelik “İl Eylem Planı” toplantısının ilki düzenlendi. Toplantıda roman vatandaşların sosyal yaşamda yaşadığı sıkıntıların çözümüne yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Oturum ikinci gününde Ulusal Eylem Planının il Eylem planına uyarlanma çalışmalarının tamamlanmasıyla sona erecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı başkanlığında gerçekleşen toplantıya, İl Müdür Yardımcısı Özgür Kırmızıtaş, Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İrfan Küçük, Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuğba Baki, paydaş kurum temsilcileri ve STK'lar katılım sağladı.