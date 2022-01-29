Muğla'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Muğla KOM Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliği ekipleri tarafından yasa dışı silahlanmanın önüne geçilebilmesi amacı ve ‘Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçu ile mücadele kapsamında yapılan saha çalışmaları neticesinde iki ikamet ve altı araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca, antika tabanca, Bin 517 adet değişik çapta tabanca mermisi ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.