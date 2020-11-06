İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ve grup amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonrası çok sayıda ruhsatsız tabanca ve kaçak içki ele geçirildi.


Menteşe ilçesinde G.G. ve M.K. isimli şahsın elinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisini alan ekipler, Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı sonrası şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Yapılan aramada içerisinde kurusıkıdan bozma silahların da yer aldığı 7 adet tabanca, ruhsatsız tüfek, 3 litrelik şişe içerisinde el yapımı kaçak viski, 2 adet 3 litrelik şişe içerisinde el yapımı kaçak rakı, 2 litrelik şişe içerisinde etil alkol ve iki el telsizi ele geçirildi.


Şüphelilerden M.G. gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.