Muğla'da sağanak yağış etkili oldu

Muğla'ya yapılan sağanak yağış uyarısının ardından bazı bölgelerde yağış etkili oldu.

Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla'ya sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarının ardından Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası tarım arazilerinde su baskınları yaşandı. Derelerden akan sular şiddetini arttırdı. Şiddetli yağış vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.