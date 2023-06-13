Muğla'da sağanak yağış etkili oldu

Muğla'ya yapılan sağanak yağış uyarısının ardından bazı bölgelerde yağış etkili oldu.

Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla'ya sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarının ardından Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası dereler taşarken mahalle yolları göle döndü. Mahalleye giden bazı yollarda sel ile birlikte dağdan inen taşlardan dolayı ulaşımda zorluk yaşandığı öğrenildi.