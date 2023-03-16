İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Muğla genelinde sağanak yağış uyarısı sonrası Muğla’da yağış başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla genelinde sağanak yağış uyarısı sonrası Muğla'da yağış başladı. Oldukça şiddetli bir şekilde gerçekleşen yağış sonrası Meneteşe'de yer yer su birikintileri oluştu. Yetkililer yağışların devam edeceğini belirterek olası sel baskınlarına karşı vatandaşların duyarlı olmasını istedi.


Öğlen saatlerinde başlayan yağışlar sonrası Menteşe'de çeşitli bölgeler sular altında kaldı. Cadde ve sokakların adeta dereye döndüğü ilçede yağışlardan en çok etkilenen bölgelerden biri de sanayi oldu. Devam eden yağışlar nedeniyle belediye ekipleri de teyakkuz haline geçerken, Eski Mezarlık, Karabağlar Yolu üzerinde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı.

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