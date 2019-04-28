Muğla'da sahiller hareketlendi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yerli ve yabancı turistler denize girip, güneşli havanın tadını çıkardı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde yerli ve yabancı turistler denize girip, güneşli havanın tadını çıkardı.
Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girmenin keyfini yaşıyor. Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde tatilciler, günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu.
Tatilciler İztuzu Plajı'nda denize girip, sahilde yürüyüş gerçekleştirdi.