Muğla'da, sahte alkol operasyonu

Muğla'da, ürettikleri sahte alkolü kargo yoluyla piyasaya sürenlere yönelik düzenlenen 'Zincir' operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda Roma dönemine ait bronz kılıç ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yapılan 'alkollü içki kaçakçılığı ile mücadelede Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, Bodrum, Menteşe, Marmaris, Milas ve Fethiye ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 100 litre sahte içki, Roma dönemine ait 1 bronz kılıç, 9 bin 400 adet dolu makaron, 6 kilo kaçak tütün ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerin ardından adli kontrol şartı ile serbest kalırken 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.