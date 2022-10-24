Muğla'da “Şarkılar bizi söyler, biz de şarkı söyleriz” koro çalışmaları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen “Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz” projesinde Muğla'da Halk Eğitimi Merkezlerinde amatör Türk Müziği koroları kurularak çalışmalara başladı.

Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması, Türkiye'nin her yerinde yaşatılması ve sevdirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje ile 81 ilde Halk Eğitim Merkezlerinde konservatuvar mezunu öğreticiler yönetiminde Türk Müziği koroları kuruldu.

Muğla merkezli 13 ilçede Halk Eğitimi Merkezleri'nde toplam 23 Türk Müziği Korosu kursu açıldı. 150 saatlik bir programın uygulandığı kurslara şu ana kadar 559 kursiyer başvurdu. Tamamen ücretsiz yürütülen bu çalışmalarda, kursiyerler koro halinde şarkı söylemenin ve müzikle yakınlaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ses güzelliği ya da yeteneğin aranmadığı amatör koroların kapısı 15 yaşından büyük herkese açık. Konservatuar mezunu şeflerin yönetiminde kurulan koro kurslarında Türk müziğinin seçkin eserleri öğretiliyor.

Türk Müziği korolarında Rast Makamı, Nihavend Makamı, Muhayyerkürdi Makamı, Hicaz Makamı, Kürdilihicazkar Makamı, Hüseyni Makamı, Suzinak Makamı, Muhayyer Makamı, Uşşak Makamı ve Segah Makamlarından seçilen 100 eser içerisinden seçilen eserler seslendiriliyor.

Projede seçilen koroların Ocak 2023'te ilk konserini vereceği öğrenilirken, il genelinde en başarılı bulunan koro, başka bir ilde konser verecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesinde bir stadyum konseri verileceği ve 15 bin kişilik dev koro için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacağı bildirildi.