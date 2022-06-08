Muğla'da sazlık yangını

Muğla Dalyan Kanalı'nın Köyceğiz Gölü'ne çıkış noktasında bulunan sazlık alanda çıkan yangını havadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Dalyan Kanalı'nın Köyceğiz Gölü'ne çıkış noktasındaki sazlık alanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karadan ulaşımın bulunmadığı sazlık alanda çıkan alevlere havadan 1 helikopter ve 3 uçakla müdahale edilerek söndürme çalışmalarına devam ediliyor.