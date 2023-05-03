Muğla'da seçim güvenliği toplantısı

Dönem Milletvekilliği seçimlerinin Muğla'da huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınan ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Vali Orhan Tavlı, milli iradenin sandığa tam olarak yansıması, seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, siyasi partilerin, adayların ve seçmenlerin huzur ve güven ortamı içinde anayasal ve demokratik haklarını özgürce kullanabilmelerini sağlamak için gereken tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti.

Toplantı için Vali Orhan Tavlı'ya teşekkür eden siyasi parti il başkanları, Muğla'da seçimlerin demokratik olgunlukla geçtiğini, demokrasi kültürü ve geleneğinin yerleştiğini, bu konuda Türkiye'de örnek gösterilen illerinden olduğunu belirttiler.