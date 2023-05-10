Muğla'da seçimlerde 4 bin 303 kolluk kuvveti görev alacak

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla'daki basın mensupları ile Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri öncesi bir araya geldi.

Muğla Emniyet Müdürü Süsleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz'ın da katıldığı toplantıda Vali Tavlı, “Muğla'mızda seçimlerle ilgili tüm kolluk birimlerimiz genel bir planlama yaptı. Tedbirler alındı. Sahada şu zamana kadar huzurlu bir ortam içinde seçim süreci devam ediyor. İnşallah huzur içinde seçimi geçiririz" dedi.

Toplantıda Jandarma tarafından yapılan sunumda il genelinde, jandarma bölgesinde 340 bin 507 seçmenin 1129 sandıkta, emniyet bölgesinde 464 bin 886 seçmenin 1310 sandıkta oy kullanacağı belirtildi. Bin 216 kamera ile izlenecek seçimde, Bin 747 jandarma, 2 bin 556 polis olmak üzere toplam 4 bin 303 kolluk kuvveti sandık çevresinde görev alacak.