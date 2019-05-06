Muğla'da şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası

Muğla'da 3 şehit ailesi ve 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası verilmesi nedeniyle düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.

Menteşe'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen ve tüm protokol üyelerinin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşma yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, "Bugün şanlı tarihimizin egemenliğimizin, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ölümsüz abideleri şehitlerimize, Cumhurbaşkanımız tarafından takdim edilecek olan Devlet Övünç Madalyaları ve beratlarının takdimi töreninde bir aradayız. Vtanını milletini canından üstün tutan, seve seve canını feda eden şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı rahmetle, minnetle anarak ifade ederken, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte ebediyete intikal eden gazilerimizi de şükranla minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize, aileleri ile birlikte sağlık, afiyet ve huzur dolu günler diliyorum. Şehitlerimiz hiçbir zaman unutulmayacak ve unutturulmayacak. Emanetleri ve hatıraları sonsuza dek korunacak ve yaşatılacaktır. Bugün ramazanın ilk gününde, Ramazan ayının maneviyatını da hep birlikte idrak edeceğiz. Ramazan'ın ülkemize, milletimize ve tüm islam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Ardından gerçekleştirilen törenle, Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur'un oğlu Demir Alp Kıvanç Cesur, Şehit Jandarma Üst Çavuş Mustafa Ayna'nın Kızı Melek Naz Ayna, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün babası Ali Cantürk, Malul Gazi Uzman Çavuş Ümit Ünlü, Malul Gazi Komando Çavuş Erkan Hüdaverdi'ye Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından Devlet Övünç Madalyası ve beratı takdim edildi. Törenden sonra program, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin tasavvuf müziği dinletisi ile devam etti.