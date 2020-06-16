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Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre; Ersin S. yönetimindeki 41 UF 360 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken alev aldı. Araç sürücüsü aracını durdurarak araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürdü. Yangından dolayı araç kullanılmaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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