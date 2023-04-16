Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı, geriye sadece demir yığını kaldı.

Fethiye-Antalya karayolunda 34 FEU 896 plakalı H.O. kontrolündeki yolcu otobüsü, motor bölümünde çıkan yangın sebebiyle bir anda alev aldı. Yandığını fark eden otobüs şoförü aracı durdurarak yolcuların otobüsten sağlıklı bir şekilde inmesini sağladı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Büyük korku oluşturan yangında ölen ya da yaralanan olmaması sevindirirdi.