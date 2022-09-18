Muğla'da sıcaklık 5-8 derece düşecek

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla bölgesinde önümüzdeki nafta içinde hava sıcaklığı 5-8 derece arasında düşüş yaşanacak.

Yapılan açıklamada, “Son günlerde özellikle bölgemizin iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olduğu yağışsız bir hava etkili olmaktadır. Ancak sıcaklıkların yarından (19 Eylül 2022 Pazartesi) itibaren kademeli olarak düşerek hafta ortasından itibaren yağışlarla birlikte bölge genelinde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir. Şu anda 32 derece dolayında seyreden hava sıcaklığı 23 Eylül tarihinde 24 dereceye kadar düşecek” denildi.