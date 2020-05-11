İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da sıcaklık artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yüksek basınç merkezinin etkisine girecek Türkiye’de hava sıcaklığı iç kesimlerde 30, sahil kesimlerinde 35 dereceye çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yüksek basınç merkezinin etkisine girecek Türkiye'de hava sıcaklığı iç kesimlerde 30, sahil kesimlerinde 35 dereceye çıkmasının beklendiğini açıkladı.


Yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta boyunca ülkemizi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu ülkemizi terk etti. Yurdumuz yüksek basınç merkezinin etkisi altına girmiş olup, bu hafta boyunca yurdumuzda Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, Perşembe günü itibarıyla önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde hafta boyunca yağış beklenmiyor. Havanın genellikler az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 30, sahil kesimlerinde 35 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.