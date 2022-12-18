Muğla'da sıcaklık düşüyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan a ıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 19 Aralık 2022 Pazartesi günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları sahil kesimlerde 2 ila 3, iç kesimlerde 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi, Çarşamba gününden başlayarak tekrar artması bekleniyor. Rüzgarın; Salı ve Çarşamba günü kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Muğla'da Pazartesi günü hava sıcaklığının 19-9, Salı günü 12-4 ve Çarşamba günü de 13-1 derece olması bekleniyor. Hafta başında bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk hava, yer yer kar yağışları ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı rapor ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.