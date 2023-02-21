İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye düştü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.



Hava sıcaklığının gece 0 ile -1, gündüz ise 17 derece seyrettiği Muğla'da yağışlı havanın bölgeyi terk etmesinin ardından sabah saatlerinde Menteşe ilçesi şehir merkezinde sisli hava hakim oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Trafikte seyreden sürücüler sisli hava nedeniyle görüş mesafesinde olumsuzluk yaşanmadı. Yetkililer ise sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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