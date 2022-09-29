Muğla'da sosyal konut projesi temeli 25 Ekim'de atılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak adlandırılan projede ilk temeli atılacak illeri açıklarken 25 Ekim'de Muğla'nın da dahil olduğu 17 ilde temeller atılacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz günlerde 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi' olarak açıklanan sosyal konut projesi çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum proje dahilinde 25 Ekim'de aralarında Muğla'nın da bulunduğu 17 ilde temel atma töreninin gerçekleştirileceğini açıkladı.

İlk temeller 25 Ekim'de 17 ilde atılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımızın bu projenin yapılıp yapılamayacağı konusunda hiçbir tereddüttü yok. Tüm dünyanın durduğu bir dönemde böyle bir projeyi açıklıyoruz ve 25 Ekim'de de ilk temellerini atacağız. 5 bin konutun ilk temellerini Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta atacağız. Valiliklere yazı yazdık. Onlarda ilgililerle görüşmek suretiyle bize talepleri ilettiler. Biz de nüfus dağılımına göre adaletli şekilde sayıları belirleyerek, ilçelere dağıttık" dedi.