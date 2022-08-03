Muğla'da "Spor aşkı engel tanımıyor" projesinin açılışı yapıldı

Muğla Valiliği himayelerinde Temmuz ayı içerisinde başlanılan ve yaz dönemi boyunca 2 ay sürecek “Muğla'da Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi” lansmanı ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde özel eğitim kurumlarına dağıtılması amacıyla illere gönderilen ve 20'ye yakın branşı kapsayan sportif malzemelerin dağıtım töreni gerçekleşti.

Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen törende Muğla Valiliği himayelerinde yürütülen "Muğla'da Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi" tanıtımı yapıldı.

Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, kurum müdürleri, dernek başkanları, antrenörler ve engelli aileleri katıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş törenin açılış konuşmalarını yaptı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Muğla'da eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya her alanda yapılan çalışmalar ve bunun en özelinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ilimizde yapmış olduğu sportif yatırımlar Muğla'mıza değer katmakta. Çocuklarımıza, gençlerimize spor yapmamın yanı sıra sosyal etkinliklerde de bir araya gelme fırsatı tanımaktadır. Özellikle engelli sporcularımızın aileleriyle bu etkinliklere destek vermesi çok önemli, onlar hayatın her alanında bize destek veriyor, güç katıyorlar. Yapılan çalışmalarda engelli aileleriyle olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah daha güzel projelere imza atacağız” dedi.

Muğla AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Bu proje Muğla'mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ise yaptığı konuşmada “Muğla'da Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi'nin engelli ailelerini talepleri doğrultusunda Muğla Valiliğimizin himayelerinde hayata geçirildiğini, projede engelli bireylerin servislerle evlerinden alınarak tesislere getirilip spor ve sosyal faaliyetlerde bulunduklarını” söyledi.

20 antrenör, 4 gençlik lideri, 2 psikolog, 1 fizyoterapist ve 15 gönüllü genç ile farklı branşlarda eğitim vermekte olduklarını dile getiren Açıkbaş “Kardeşlerimizin mutlu olduklarını görmek onların gelişimlerine katkılar sunmak bizlerin en büyük motivasyon kaynağı. Amacımız yaz boyunca sürecek olan projemizin sonunda geçlerimizin ortaya çıkardığı ürünleri sergilemek, mini konserler vermek ve küçük müsabakalar ile kendilerini ifade etmelerine imkan sağlamayı planlamaktayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri engellilerle voleybol, basketbol, bocce, masa tenisi oynadı. Protokol, engellilerin yaptığı el sanatları stantlarını gezdi ve engelliler ile açılış pastasını kestiler. Program sonunda, Cumhurbaşkanlığı tarafından özel eğitim kurumlarına dağıtılması amacıyla illere gönderilen ve 20'ye yakın branşı kapsayan sportif malzemelerin dağıtımı yapıldı.