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Muğla'da spor tesisi yapımı için protokol imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 16 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı İş Birliği Protokolü” çerçevesinde, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.


Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Muğla'ya gönderilen ödenekler ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün mülkiyetinde olan yerlere spor tesisi yapma imkânı tanınıyor. Protokol kapsamında; 500 Bin TL'ye mal olacak Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yarım kalan spor salonu ile 200 Bin TL'ye mal olacak Marmaris İnci Narin Yerlici İlköğretim Okulunun bahçesine futbol sahası yapılacak.

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