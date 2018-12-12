Muğla'da spor tesisi yapımı için protokol imzalandı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Muğla'ya gönderilen ödenekler ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün mülkiyetinde olan yerlere spor tesisi yapma imkânı tanınıyor. Protokol kapsamında; 500 Bin TL'ye mal olacak Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yarım kalan spor salonu ile 200 Bin TL'ye mal olacak Marmaris İnci Narin Yerlici İlköğretim Okulunun bahçesine futbol sahası yapılacak.