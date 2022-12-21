Muğla'da spor ve sanat engel tanımıyor

Muğla Valiliği himayesinde Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Muğla'da Spor Aşkı Engel Tanımaz projesiyle, engelli bireylere yönelik müzik-ritim, halk oyunları, el sanatları, yüzme, basketbol, masa tenisi, rekreatif sporlar ve bocce branşlarında eğitim veriliyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı engelli bireylere yönelik geliştirilen Muğla'da spor ve sanat aşkı engel tanımaz projesi çerçevesinde Uluslararası Gençlik Merkezinde yapılan çalışmaları ve engel tanımayan dostlarını ziyaret etti.

Eğitim atölyesi ziyaretinde ‘Spor ve Sanat Aşkı Engel Tanımıyor' projesinden duydukları memnuniyeti dile getiren engelli annesi ve eğitim gönüllüsü Yeşim Avşar Vali Orhan Tavlı'ya duyarlılığı ve geliştirilen proje için teşekkür etti.

Proje çerçevesinde Muğla Valiliği desteğiyle temin edilen 4 adet 19 kişilik vasıta ile özel bireyler evlerinden alınıp verilen eğitimin ardından tekrardan evlerine bırakılıyor. Çarşamba günleri ise ‘Mutlu Çarşamba' etkinlikleri çerçevesinde gençlik merkezi personeli ve gönüllüleri ile bir araya gelen özel gençler günlük rutin etkinliklerin dışında sosyalleşme imkânı buluyor.