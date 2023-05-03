Muğla'da şüpheli ölüm

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 1 kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi 287 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinden bu yana şahıstan haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede 21 yaşındaki Ece Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin incelemesinin ardından Ece Kahraman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.