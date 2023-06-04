Muğla'da taraftarlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Muğla'da taraftarların şampiyonluk kutlaması sırasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından Muğlalı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. Kutlama sırasında taraflar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken kaçan şüpheliyi polis ekiplerinin yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.